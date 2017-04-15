Футболистка «Астаны» попала в ТОП-10 самых красивых футболисток мира
Украинский сайт SportArena.com включил защитницу «Астаны» Лиану Бочковскую в рейтинг самых красивых футболисток мира, сообщает Sports.kz.
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«Было бы странно, если бы в рейтинге самых красивых футболисток мира не оказалось представительницы Украины, правда? Играющая сейчас в чемпионате Казахстана красавица — одна из самых “горячих” футболисток планеты, заявляем без лишней скромности», — пишет издание.
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