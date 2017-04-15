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15 апреля 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Футболистка «Астаны» попала в ТОП-10 самых красивых футболисток мира

Украинский сайт SportArena.com включил защитницу «Астаны» Лиану Бочковскую в рейтинг самых красивых футболисток мира, сообщает Sports.kz.

Украинский сайт SportArena.com включил защитницу <span class=error>Астаны</span> Лиану <span class=error>Бочковскую</span> в рейтинг самых красивых футболисток мира сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Было бы странно, если бы в рейтинге самых красивых футболисток мира не оказалось представительницы Украины, правда? Играющая сейчас в чемпионате Казахстана красавица — одна из самых “горячих” футболисток планеты, заявляем без лишней скромности», — пишет издание.

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