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15 апреля 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» вырвал ничью в матче с «Интером» на 7-й компенсированной минуте

На стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби.

На стадионе Сан-<span class=error>Сиро</span> — Джузеппе <span class=error>Меацца</span> в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби. Увеличить
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«Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.

Нерадзурри вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару Антонио Кандревы. Перед самым перерывом Мауро Икарди сделал счёт 2:0. Отыграться россонери сумели в концовке: на 83-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте Кристиан Сапата счёт сравнял.

В таблице итальянского первенства «Интер» (56 очков) занимает седьмое место, а «Милан» (58) — шестое.

15.04.2017 13:30 основной раунд: 32-й тур Giuseppe Meazza
Интер 2:2 Милан
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Стефано Пиоли Винченцо Монтелла
Голы
36′ Антонио Кандрева (Р. Гальярдини) 87
44′ Мауро Икарди (И. Перишич) 9
13 Алессио Романьоли (Хесус Хоакин Сусо) 83′
17 Кристиан Сапата (М. Локателли) 90+7′
Составы
87′ Самир Ханданович 1
Данило Д`Амброзио 33
Юто Нагатомо 55
Гари Медель 17
Миранда 25
Жоффре Кондогбья 7
Мауро Икарди 9
36′ Антонио Кандрева 87
90+3′ 90′ Роберто Гальярдини 5
Джонатан Бьябьяни 11
80′ Жоау Мариу 6
Джейсон Мурильо 24
68′ Иван Перишич 44
Эдер 23
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Маттиа Де Шильо
13 Алессио Романьоли
17 Кристиан Сапата
14 Матиас Фернандес
70 Карлос Бакка
8 Хесус Хоакин Сусо
7 Жерар Деулофеу
96 Давиде Калабрия 81′
11 Лукас Окампос
23 Хосе Соса 75′
9 Джанлука Лападула
33 Юрай Куцка 57′ 34′
73 Мануэль Локателли 90+5′
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 11
4 Удары в створ 4
2 Угловые 7
10 Фолы 9
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
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Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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