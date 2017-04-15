«Милан» вырвал ничью в матче с «Интером» на 7-й компенсированной минуте
На стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в рамках 32-го тура итальянской Серии A состоялось миланское дерби.
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«Интер» и «Милан» сыграли вничью со счётом 2:2.
Нерадзурри вышли вперёд на 36-й минуте благодаря точному удару Антонио Кандревы. Перед самым перерывом Мауро Икарди сделал счёт 2:0. Отыграться россонери сумели в концовке: на 83-й минуте отличился Алессио Романьоли, а на седьмой компенсированной ко второму тайму минуте Кристиан Сапата счёт сравнял.
В таблице итальянского первенства «Интер» (56 очков) занимает седьмое место, а «Милан» (58) — шестое.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Винченцо Монтелла
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|2
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|9
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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