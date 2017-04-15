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15 апреля 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Милана» вывесили баннер, посвящённый продаже клуба китайцам

Болельщики «Милана» на матче 32-го тура итальянской Серии A с «Интером» вывесили баннер, посвящённый продаже клуба новым инвесторам, состоявшейся 13 апреля.

В четверг, 13 апреля, состоялась продажа «Милана» китайско-американскому консорциуму Sport Investment Lux, который возглавляет Ли Йонхонг. Уже бывший президент и владелец «Милана» Сильвио Берлускони продал 99,93% акций клуба. Общая сумма сделки оценивается в € 740 млн.

На баннере изображён человек, которому протягивают банкноту палочками для еды. Также на полотнище написано: «Всё, что вы можете съесть». Ниже был растянут баннер с надписью: «Приятного аппетита, итальянская лига», сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.

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