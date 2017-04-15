Фанаты «Милана» вывесили баннер, посвящённый продаже клуба китайцам
Болельщики «Милана» на матче 32-го тура итальянской Серии A с «Интером» вывесили баннер, посвящённый продаже клуба новым инвесторам, состоявшейся 13 апреля.
В четверг, 13 апреля, состоялась продажа «Милана»
На баннере изображён человек, которому протягивают банкноту палочками для еды. Также на полотнище написано: «Всё, что вы можете съесть». Ниже был растянут баннер с надписью: «Приятного аппетита, итальянская лига», сообщил итальянский журналист Танкреди Палмери.
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