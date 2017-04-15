Защитник дортмундской «Боруссии» Бартра выписан из больницы

Бартра пострадал в результате взрывов, произошедших около автобуса «Боруссии» 11 апреля в преддверии первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Монако».



В тот же день Бартра перенёс операцию на правой руке и запястье, а в субботу покинул медицинское учреждение в сопровождении невесты и родителей.

Ранее сообщалось, что на восстановление 26-летнему футболисту потребуется четыре недели.