«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 32-го тура чемпионата Италии, который пройдёт на стадионе «Сан-Сиро».
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«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Миранда, Нагатомо, Медель, Кондогбиа, Гальярдини, Кандрева, Перишич, Мариу, Икарди.
«Милан»: Доннарума, Калабрия, Де Шильо, Сапата, Романьоли, Соса, Фернандес, Куцка, Бакка, Сусо, Деулофеу.
Начало встречи — в 13:30 мск.
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