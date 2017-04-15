Дубль Игало не спас «Чанчунь Ятай» от поражения «Шанхай Шэньхуа»
В вынесенном матче 20-го тура чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» принимал на своём поле «Шанхай Шэньхуа».
Встреча проходила на стадионе «Девелопмент Эйриа» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали
«Шанхай Шэньхуа» (семь очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Чанчунь Ятай» (1) находится на 15-й строчке.
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