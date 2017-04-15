Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29438581/
15 апреля 2017, 12:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Игало не спас «Чанчунь Ятай» от поражения «Шанхай Шэньхуа»

В вынесенном матче 20-го тура чемпионата Китая «Чанчунь Ятай» принимал на своём поле «Шанхай Шэньхуа».

Встреча проходила на стадионе «Девелопмент Эйриа» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали экс-хавбек «Интера» Фредди Гуарин, Цао Юньдин и Джованни Морено, который забил победный гол на 88-й минуте. В составе «Чанчунь Ятай» дубль оформил бывший форвард «Уотфорда» Одион Игало.

«Шанхай Шэньхуа» (семь очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Китая, «Чанчунь Ятай» (1) находится на 15-й строчке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!