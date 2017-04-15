Криштиану в центре секс-скандала

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, вокруг сексуальной жизни которого и без того немало слухов, вновь попал в крайне неприятную историю. На сей раз один из известнейших немецких еженедельных журналов Der Spiegel обвинил чемпиона Европы-2016 в изнасиловании.

По информации издания, инцидент якобы произошел восемь лет назад, 13 июня 2009 года, в Лас-Вегасе (Штат Невада, США), где португалец проводил время с семьей (по некоторой информации речь идет о брате и двоюродной сестре).

На одной из местных вечеринок он познакомился с 20-летней американкой, с которой танцевал всю ночь, после чего отвел в номер, где на рассвете якобы изнасиловал.

Чтобы избежать проблем, 24-летний на тот момент полузащитник заключил с девушкой соглашение о внесудебном урегулировании конфликта, над которым работали не менее девяти юристов. 12 января договор, состоящий из 11 статей и обязывающий португальца выплатить пострадавшей 375 тыс. долларов, был подписан сторонами. Американка, в свою очередь, по соглашению обязана отказаться от всех обвинений в адрес футболиста. Под договором, утверждает немецкий еженедельник, стоит подпись самого Роналду.

Кроме того, по заверениям издания, в его распоряжении оказалось шестистраничное письмо некой Сьюзен К. (имя изменено), в котором пострадавшая подробно рассказывает о произошедшем. Адресат письма — Роналду. При этом Spiegel текст самого письма оставляет за скобками, ссылаясь на вопросы этичности, однако сообщает, что девушка пообещала уничтожить все электронные и письменные документы, которые могли свидетельствовать о ее знакомстве с кумиром миллионов. В противном случае она обязуется вернуть Криштиану выплаченную ей компенсацию.

Роналду и его официальный представитель известный в Европе футбольный агент Жорже Мендеш отреагировали мгновенно. На сайте Мендеша появилось опровержение указанной в СМИ информации. Как отмечается в заявлении, имя пострадавшей так и не названо, приложенные документы не имеют подписей, а письмо, якобы отправленное Роналду, португалец так и не получил.

«Немецкая газета Spiegel сегодня опубликовала обширный доклад о предполагаемых обвинениях в изнасиловании в адрес Роналду, которое якобы случилось почти восемь лет назад, — сказано в заявлении на сайте Мендеша. — Это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать и подтвердить эту историю. Весь сюжет доклада основан на неподписанных документах и воображаемом письме, которое якобы было послано предполагаемым жертвам и которого никогда не видел Роналду.

Кроме того, спортсмен не собирается оставлять подобную ложь без внимания и планирует «выступать против этого издания всеми средствами, имеющимися в его распоряжении».

«Информация этого издания является ложной. Роналду будет выступать против этого издания всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. Обвинения в насилии являются отвратительными и возмутительными и не могут остаться безнаказанными, — сказано в заявлении.

Отметим, что 12 лет назад, в 2005 году Криштиану Роналду, будучи игроком английского «Манчестер Юнайтед», уже обвинялся в изнасиловании. Тогда, по данным Скотланд-Ярда, он после лондонского матча против «Фулхэма» отправился в ночной клуб, где якобы познакомился с девушкой. Истории действительно схожи.

В 2005 году утверждалось, что португалец провел с девушкой ночь в номере отеля Sanderson, вскоре после чего она подала в полицию заявление об изнасиловании.

Любопытно, что и в данном случае личность жертвы не разглашается.

Роналду сам явился по вызову в полицию графства Чешир, где был арестован и допрошен, однако быстро отпущен под залог. Затем обвинения в его адрес были и вовсе сняты.

Чуть более месяца назад лидер сборной Португалии успел попасть в скандал после того, как проехал на красный свет светофора. В нескольких метрах от места происшествия находилась группа полицейских, которые при виде столь откровенного нарушения закона, должны были пуститься за форвардом в погоню или хотя бы зафиксировать правонарушение. Однако служители закона даже не подумали хотя бы для вида потянуться за свистком.