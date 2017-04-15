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15 апреля, суббота

13.30. ИНТЕР — МИЛАН.

Противостояние с великой историей впервые пройдет под китайским флагом: буквально накануне матча состоялась пресс-конференция новых владельцев «Милана» из Поднебесной. Напомним, «Интер» принадлежит инвесторам из Китая с прошлого года.

В Италии активно спорят, во благо пойдут клубам такие хозяева или нет. И чуть ли не принимают ставки на то, чьи китайцы окажутся адекватнее. Многие уверены: обещания азиатов вернуть миланские коллективы на былые высоты так и останутся красивыми словами. К примеру, в «Интере» должность президента до сих пор занимает индонезиец Эрик Тохир, который в 2013-м с помпой купил клуб у Массимо Моратти, но к прошлому лету вдруг резко победнел и перепродал акции китайцам.

Речи нового президента «Милана» Ли Юнхуна полны пафоса, летом болельщикам обещают трансферный фестиваль. «Интер» тоже якобы уже предлагает «Монако» 70 миллионов евро за 18-летнего Мбаппе.

Однако пока все весьма прозаично. По большому счету, нынешнее дерби — битва двух середняков, которые кое-как продолжают борьбу за попадание в Лигу Европы.

У черно-синих дела шли вроде бы неплохо, даже о Лиге чемпионов заикались, но после победы над «Аталантой» 7:1 что-то пошло не так, последовали домашнее поражение от «Сампдории» и гостевое от «Кротоне».

«Милан» разгромил в прошлом туре «Палермо», но если у «Интера» под вопросом участие в игре только восстановившегося от травмы Гальярдини (хотя он попал в заявку на матч), то красно-черным не помогут Монтоливо, Бонавентура, Абате, Бертолаччи и дисквалифицированный Пашалич.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Winline: П1 — 2,05 Н — 3,71 П2 — 3,55.

16.00. ТОРИНО — КРОТОНЕ.

Джо Харт все-таки странноватый тип. Казалось бы, капитан сборной Англии, а отправился в аренду из «Манчестер Сити» в «Торино», да еще и уходить никуда не хочет (понятно, что шансов выкупить его трансфер у «быков» немного, однако попытаться продлить аренду можно попробовать). В 30 матчах за «Торо» Харт пропустил 50 мячей, но, видимо, англичанину просто нравится тот безбашенный стиль, в котором действует команда Синиши Михайловича. Вот и встреча с «Кротоне» обещает буйство красок: хозяева будут играть на Андреа Белотти, который бьется за звание лучшего бомбардира лиги, а гости после двух побед подряд поверили в возможность сохранить прописку в серии А.

Прогноз «СЭ» — 4:2. Winline: П1 — 1,59 Н — 4,43 П2 — 5,39.

16.00. КАЛЬЯРИ — КЬЕВО.

Матч двух середняков, которые решили все свои задачи. Фавориты — сардинцы, которые даже в отсутствие мотивации продолжают показывать яркий футбол. А вот «летающие ослы» из Вероны явно расслабились — проиграли три встречи подряд.

Прогноз «СЭ» — 2:0. Winline: П1 — 2,14 Н — 3,45 П2 — 3,52.

16.00. ПАЛЕРМО — БОЛОНЬЯ.

Вы будете смеяться, но у «Палермо» новый главный тренер. После серии из пяти поражений подряд своих постов лишились спортивный директор Никола Салерно и наставник Диего Лопес — его место занял Диего Бертолуцци, бывший помощник Франческо Гвидолина. Но в этом сезоне сицилийцев уже ничто и никто не спасет.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 2,79 Н — 3,27 П2 — 2,66.

16.00. РОМА — АТАЛАНТА.

В отличие от ряда других встреч тура здесь играют команды, у которых с мотивацией полный порядок. Римляне не теряют надежд догнать «Ювентус». И именно они подходят к матчу с амбициозными бергамцами, бьющимися за попадание в еврокубки, в лучшей форме. Беда гостей в том, что они потеряли из-за дисквалификации капитана Папу Гомеса. Сложно переоценить значимость этого игрока — в трех последних матчах на его счету пять голов и две результативных передачи.

Прогноз «СЭ» — 3:1. Winline: П1 — 1,55 Н — 4,59 П2 — 5,67.

16.00. ФИОРЕНТИНА — ЭМПОЛИ.

Тосканское дерби — это всегда горячо, а на этот раз обстановка будет накалена до предела. Ведь к «Фиорентине» у фанатов и так слишком много вопросов, их команда проваливает сезон, идет вне еврокубковой зоны. И неудача в матче с соседями на таком фоне будет встречена с особой злостью. Тогда как «Эмполи» едет во Флоренцию в роли повисшего на краю обрыва путешественника: еще недавно все было нормально, команда оторвалась от зоны вылета, а теперь «Кротоне» всего в трех очках позади. При этом в плане игры у «Эмполи» все грустно, особенно в атаке: за 31 тур команда сумела лишь 18 раз поразить ворота соперников.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Winline: П1 — 1,32 Н — 5,51 П2 — 9,75.

16.00. ПЕСКАРА — ЮВЕНТУС.

«Ювентус» доказал, в какой он отличной форме, разгромив на днях саму «Барселону» 3:0. Ну куда там лезть пескарским «дельфиничкам» Зденека Земана… Которые к тому же по сути смирились с вылетом в серию B, работа ведется уже с прицелом на следующий сезон. Более того, у хозяев полный лазарет: из-за травм против «Юве» не сыграют в том числе Джилардино и экс-игрок «Юве» Симоне Пепе.

У турницев дисквалифицирован Бонуччи, получили паузу Буффон и Хедира, а Манджукич отправился на выезд, но может не сыграть из-за болезненного ушиба, полученного в матче с «Барсой». Впрочем, у «Старой синьоры» есть кому их заменить. А главное Дибала и Игуаин в полной боевой готовности.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Winline: П1 — 10,0 Н — 5,94 П2 — 1,28.

16.00. ДЖЕНОА — ЛАЦИО.

Боссы «Дженоа» явно не знают, как исправить положение. После четырех подряд сухих поражений нужно было что-то делать, но решение вернуть на пост главного тренера Ивана Юрича, которого они уволили полтора месяца назад, выглядит со стороны совсем странно. К тому же не успел он вернуться, как у «грифонов» образовалась дополнительная проблема: защитник Иццо дисквалифицирован на полтора года за то, что не сообщил об организации договорного матча в бытность игроком «Авеллино».

Прогноз «СЭ» — 0:1. Winline: П1 — 5,39 Н — 4,11 П2 — 1,64.

19.00. САССУОЛО — САМПДОРИЯ.

«Сампдория» по весне смотрится на голову сильнее своего соперника, который давно не выигрывает и к тому же лишен из-за дисквалификации своей главной звезды — Доменико Берарди. В то время как генуэзцы уступили лишь раз за последние десять туров и снискали славу грозы авторитетов — обыграли «Рому» и обе миланских команды.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Winline: П1 — 2,22 Н — 3,59 П2 — 3,20.

21.45. НАПОЛИ — УДИНЕЗЕ.

Как и «Роме», которая принимает дерзкую «Аталанту», «Наполи» стоит опасаться потери очков и отнестись к гостям с предельной осторожностью. «Удинезе» Луиджи Дель Нери — цепкая, «засушливая» команда, которая не проигрывает с конца февраля и даже у «Юве» отобрала очки. Казалось бы, откуда взяться мотивации у «маленьких зебр»? А дело в том, что боссы «Удинезе» по традиции не продлевают контракт с тренером, если команда финиширует вне первой половины таблицы. До заветного 10-го места черно-белые отстают на 4 очка.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Winline: П1 — 1,26 Н — 6,38 П2 — 11,0.