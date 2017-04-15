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15 апреля 2017, 12:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Эллардайс: У «Кристал Пэлас» нет опции выкупа Сако у «Ливерпуля» после аренды

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс сообщил, что у клуба нет опции выкупа арендованного у «Ливерпуля» защитника Мамаду Сако.

«У нас нет опции выкупа Сако по окончании сезона, но аренда Мамаду уже полностью оправдала себя. Мы можем вернуться к разговору о выкупе Сако летом, ведь отсутствие опции не может мешать нам вести переговоры о трансфере. Но всё это может случиться только после того, как мы гарантируем себе сохранение места в АПЛ», — цитирует Эллардайса Sportsmole.

27-летний Сако перешёл в «Пэлас» зимой и провёл за клуб шесть матчей в АПЛ.

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