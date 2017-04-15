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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29438211/
15 апреля 2017, 12:05 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Гиггз включил двух игроков «МЮ» в сборную сезона

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз назвал свой вариант сборной сезона чемпионата Англии.

В нее он включил двух бывших одноклубников — вратаря Давида де Хеа и защитника Антонио Валенсию. В текущем сезоне «МЮ» идет на пятом месте в турнирной таблице.

Полностью команда Гиггза выглядит следующим образом: де Хеа («Манчестер Юнайтед») — Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Давид Луиз («Челси»), Алдервейрелд («Тоттенхэм»), Роуз («Тоттенхэм») — Канте («Челси»), Дембеле («Тоттенхэм»), Лаллана («Ливерпуль»), Алли («Тоттенхэм»), Азар («Челси») — Кейн («Тоттенхэм»).
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