Санчес может продолжить карьеру в Китае

28-летний чилиец недоволен своим положением в лондонском клубе и рассчитывает покинуть чемпионат Англии уже в летнее трансферное окно. В ближайшее время, представители китайских клубов рассчитывают начать переговоры с форвардом. О подробностях возможной сделки пока не сообщается.

В этом сезоне Алексис Санчес провел в составе «Арсенала» 41 матч, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.