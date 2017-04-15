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15 апреля 2017, 11:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Санчес может продолжить карьеру в Китае

Ряд китайских клубов проявляет интерес к нападающему «Арсенала» Алексису Санчесу, сообщает Daily Express.

28-летний чилиец недоволен своим положением в лондонском клубе и рассчитывает покинуть чемпионат Англии уже в летнее трансферное окно. В ближайшее время, представители китайских клубов рассчитывают начать переговоры с форвардом. О подробностях возможной сделки пока не сообщается.

В этом сезоне Алексис Санчес провел в составе «Арсенала» 41 матч, забил 22 мяча и отдал 12 голевых передач.

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