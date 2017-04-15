«Бавария» победит в Леверкузене

15 апреля, суббота

16.30. БОРУССИЯ Д — АЙНТРАХТ.

«Волнами накатывает. Иногда об этом не думаешь, иногда вспоминаешь… Нам понадобится время, надо найти способ с этим справиться. Пока не знаю, как». Поражающе откровенные слова Томаса Тухеля на пресс-конференции перед матчем с «Айнтрахтом» ясно дали понять, что состояние Дортмунда все еще оставляет желать лучшего. Игра с «Монако» таки состоялась слишком рано — переварить случившееся за сутки у «шмелей» не вышло, и полуфинал Лиги чемпионов теперь под большой угрозой. Впрочем, пока главная задача команды — просто шаг за шагом возвращаться к привычному ритму жизни. Матч с «Айнтрахтом» может в этом помочь, с учетом невзрачного состояния «орлов» — всего шесть забитых голов во втором круге и шесть проигранных выездных матчей из последних семи. Однако даже если бы соперником «Боруссии» в выходные была команда региональной лиги, после недавних событий играть «шмелям» вряд ли стало бы намного легче.

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.46 — Н 4.67 — П2 7.09.

16.30. ВОЛЬФСБУРГ — ИНГОЛЬШТАДТ.

Совершенно неожиданно «Ингольштадт» стал единственным клубом, кроме Лейпцига, который за «английскую неделю» в чемпионате выиграл все три матча. Десятиочковый отрыв от зоны стыковых матчей растаял всего семь дней, так что в Вольфсбург окрыленные успехом ребята Вальпургиса грозятся ехать за победой. В самом деле, «волков» ли нынче бояться? Андреас Йонкер, проиграв в бундеслиге свой первый матч, сразу же проиграл и второй, да и вообще на «Фольксваген-Арене» волчья стая в этом сезоне не очень конкурентоспособна — негативное достижение в восемь домашних поражений «Вольфсбург» уже повторил, а девятое официально станет новым клубным антирекордом.

Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 2.06 — Н 3.44 — П2 3.80.

16.30. МАЙНЦ — ГЕРТА.

Ну, а берлинцы и «карнавальщики» в Майнце будут спорить, кому из них сейчас живется тяжелее. Команда Шмидта не может победить уже шесть туров, проиграв пять последних, а «Герта» в «гостевой» таблице чемпионата плетется шестнадцатой, выиграв всего два выездных матча в сезоне. Правда, историческая статистика на стороне «Старой дамы», проигравшей «Майнцу» лишь одну из десяти последних встреч. А дома «карнавальщики» вообще побеждали берлинцев всего раз, хотя даже «Баварию» в родных стенах клали на лопатки дважды. Впрочем, нынче оппоненты вполне достойны друг друга, да и очки позарез нужны обоим: «Герте» — чтобы не выпасть из еврокубковой зоны, а «Майнцу» — чтобы не свалиться в зону вылета. Бой может выйти славным, а отдельно интригует тот факт, что в последних четырех встречах этих коллективов стряслось целых пять удалений.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.25 — Н 3.24 — П2 3.48.

16.30. АУГСБУРГ — КЕЛЬН.

«Аугсбург» же, наравне с «Майнцем», не заметил, как легкая расслабленность обернулась прямой угрозой вылета и расшатанными нервами. «Мы давно не побеждали, конечно, это влияет на уверенность» — удрученно говорил Даниэль Байер после поражения от «Герты» на прошлых выходных, однако в матче с «Кельном» у фюггеров есть статистические шансы на успех. Неожиданный, но факт — за семь встреч в бундеслиге «козлы» победили «Аугсбург» лишь раз, в самом первом матче осенью 2011-го года. Тогда два из трех безответных голов оформил еще Лукас Подольски, и за следующие шесть матчей «Кельн» сумел отправить в ворота фюггеров всего три мяча. Даже Энтони Модест, на счету которого внушительные 58% мячей «козлов» в этом сезоне, «Аугсбургу» не забивал ни разу. Впрочем, не сказать, что сам «Аугсбург» «Кельну» забивает намного больше (в целом всего пять мячей), на голы эта пара вообще не щедра — три из четырех их последних встреч закончились счетом 0:0.

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.85 — Н 3.20 — П2 2.66.

16.30. РБ ЛЕЙПЦИГ — ФРАЙБУРГ.

И вновь из рубрики «удивительное рядом» — лишь второй раз в истории бундеслиги оба клуба, поднявшиеся весной из второй лиги, встретили 29-й тур следующего чемпионата в верхней трети таблицы. И если в отношении «РБ» такой поворот событий логичен, то «Фрайбург» и сам вряд ли понимает, как умудрился вновь ввязаться в борьбу за Лигу Европы. По большому счету, лишний фронт работ брайсгау не особо нужен, но отказываться от него клуб, разумеется, не намерен. И пусть Лейпциг претендует на серебряные медали и не пропускает в двух домашних матчах к ряду, ребята Штрайха на чужих стадионах последнее время ведут себя по-хозяйски — с самого ноября они проиграли лишь один из восьми гостевых матчей (в Менхенгладбахе).

Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 1.41 — Н 4.83 — П2 7.96.

16.30. ХОФФЕНХАЙМ — БОРУССИЯ М.

Третье место таблицы «крестьяне» по-прежнему не желают выпускать из рук, однако тур от тура становится все сложнее. «Шмели» уже давно сердито жужжат за спиной, и на счастье «Хоффенхайма», уступившего после боя с «Баварией» «Гамбургу», сами проиграли на прошлых выходных в Мюнхене. Однако теперь соперник у «Боруссии» полегче, а вот к зинсхаймцам едет яростно воюющая за Лигу Европы вторая «Боруссия», у которой они не могут выиграть уже шесть матчей подряд. И которая, вдобавок, из 11 последних гостевых игр проиграла лишь одну — вызов для еще не уступавшей дома банды Нагельсманна серьезный. И вдобавок, обещающий зрелищность — за последние семь встреч «жеребцы» с «крестьянами» наколотили друг другу аж 28 голов.

Прогноз «СЭ» — 3:2. Прогноз WinLine — П1 1.92 — Н 3.72 — П2 4.00.

19.30. БАЙЕР — БАВАРИЯ.

«Бавария» свой матч в Лиге чемпионов тоже благополучно проиграла, но у мюнхенцев оправданий намного меньше, чем у «шмелей». По своей бывшей команде жестко прошелся даже Оливер Кан, которого не очень волновало, что во втором тайме «Бавария» осталась в меньшинстве: «И вдесятером необходимо играть агрессивнее, а защищаться внимательнее». Второй тайм встречи рекордмайстер действительно с треском провалил, но благодаря геройствам Мануэля Нойера проиграл в итоге лишь минимально. Поэтому встреча с «Байером» для баварцев превращается в дилемму — пытаться реабилитироваться за оплеуху от «Реала» или держать в уме номинальные шансы на успех в Мадриде?

А ведь и «аспириновые» нынче тоже себе на уме. Считанных секунд не хватило им, чтобы привезти из Лейпцига ничью, и дома дать бой «Баварии» они наверняка постараются — хотя бы памятуя о том, что мюнхенцы на «Бай-Арене» победили лишь раз за семь последних матчей. А сейчас, к тому же, поедут в Леверкузен без травмированных Хуммельса с Боатенгом и перебравшего желтых карточек Левандовски. Но впрочем, с нынешним «Байером», который под руководством Коркута уже не так бесшабашно бесстрашен, как при Шмидте, «Бавария» может справиться и вторым составом. Было бы, как говорится, желание.

Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 4.66 — Н 4.12 — П2 1.72.

16 апреля, воскресенье

16.30. ВЕРДЕР — ГАМБУРГ.

Сто шестое Северное дерби в бундеслиге уже поставило рекорд — ни одна пара в чемпионате Германии не играла между собой чаще, чем Бремен с «Гамбургом». И особенно удачно то, что к очной встрече оба клуба подошли в отличной форме. После зимнего перерыва каждый набрал 20 очков, лучше проводят вторую половину сезона лишь «Бавария» и Гладбах. «Вердер» впервые за семь лет довел беспроигрышную серию до восьми матчей, «Гамбург» же проиграл лишь два из последних десяти — в Мюнхене и в Дортмунде. Статистически, правда, небольшой перевес на стороне ганзеатов, которые не уступали «музыкантам» уже в трех дерби к ряду, однако интересно, что Маркус Гисдоль в своей тренерской карьере «Вердер» не побеждал ни разу за семь встреч. Впрочем, настроены «динозавры» по-серьезному. Австриец Грегорич уже смеется, что не собирается щадить соотечественников (Юнузовича, Кайнца и Гриллича, играющих за Бремен) и признается: «Мурашки по коже, когда думаю об игре».

Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.23 — Н 3.46 — П2 3.20.

18.30. ДАРМШТАДТ — ШАЛЬКЕ.

«Шальке», поддержав почин «Баварии» и Дортмунда, уверенно проиграл в Амстердаме со счетом 0:2, и даже такой результат можно считать гигантским везением. «Аякс» не дал своим гостям даже вздохнуть, нанеся по их воротам двадцать ударов, — ровно в четыре раза больше, чем «кобальтовые». От позорного разгрома свою команду спас Ральф Ферманн, отразивший одиннадцать ударов в створ, но увы, даже с учетом домашнего фактора, шансы на полуфинал у «Шальке» теперь очень малы. Но зато есть шанс на возвращение в Европу в следующем году — победа над «Вольфсбургом» неделю назад позволила ребятам Вайнцирля сократить отрыв от шестого места до четырех очков. Поэтому терять очки с «Дармштадтом» «Шальке» совсем ни к чему. Соперник «на реабилитацию» подобрался удачный — не выигравший у «кобальтовых» ни одной из семи встреч в чемпионате и лишь один раз сыгравший с ними вничью. Да и мотивации у «лилий» уже практически нет — ведь если свои матчи в субботу выиграют «Аугсбург» и «Майнц», «Дармштадт» официально отправится во вторую лигу за сутки до начала своего матча.

Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 5.05 — Н 3.97 — П2 1.67.