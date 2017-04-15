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15 апреля 2017, 11:34 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Левандовски вернулся к тренировкам

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что поляк приступил к тренировкам в общей группе. «Левандовски прекрасно чувствует себя», — сказал главный тренер команды Карло Анчелотти. При этом нападающий все равно не сможет принять участия в матче с «Байером» — перебор желтых карточек.

Матч 29-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Бавария» состоится сегодня и начнется в 19:30 по Москве. В текущем сезоне 28-летний Роберт Левандовски провел 40 матчей за «Баварию» и забил 38 мячей при восьми голевых передачах.

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