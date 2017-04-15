«Полтаве» присуждено поражение в матче Кубка Украины против «Шахтера» из-за неготовности поля
«Полтаве» засчитано поражение в матче ¼ финала Кубка Украины против «Шахтера» — 0:3, сообщает официальный сайт дончан.
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Встреча дважды отменялась
Таким образом, «Шахтер» без борьбы прошел в полуфинал Кубка Украины, где 26 апреля встретится с «Днепром». Игра пройдет в Харькове.
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