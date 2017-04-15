«Пообещал доказать Моуринью, что он не прав». Превью 33-го тура АПЛ

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«Партнеры удивились, что я вообще смог до ворот добить»

Он — надежда английского футбола. В 21 год он настоящее сборной Англии. И именно его клуб — единственный, кто может остановить «Челси» на пути к чемпионству.

Деле Али играет полузащитника, но за последние два сезона поучаствовал в 40 забитых мячах «Тоттенхэма» в АПЛ — 26 раз сам отличился, а 14 раз ассистировал партнерам. Это больше, чем Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард или Пол Скоулз на аналогичном этапе карьеры.

Может, сравнение вводит в заблуждение, поскольку, кажется, что Алли играет чуть ли не второго нападающего. Но сам футболист категоричен: он — полузащитник.

— Это честь быть рядом с такими именами. Но не увлекайтесь статистикой — не сравнивайте меня с легендами, которые добились очень многого. Я вырос, наблюдая за игрой Джеррарда. Он был четким восьмым номером. И я хотел играть именно на этой позиции. Но мы играем там, где скажет тренер. Я не могу жаловаться, на самом деле, я счастлив. Схема с тремя защитниками дает мне больше свободы и возможности чаще подключаться к атакам. Иногда мне приходиться уходить вглубь поля, чтобы давать больше свободы Кейну. Иногда, чувствуя необходимость, я выдвигаюсь вперед. Но, безусловно, я полузащитник. Постоянно играть на одной линии с Кейном мне некомфортно, — говорит Алли Sky Sports перед игрой с «Борнмутом».

Почти пять лет назад случился первый гол в карьере Алли — за «МК Донс» в матче против «Кембридж Сити» в Кубке Англии. Великолепным ударом с 30 метров полузащитник, которому было всего 16, поразил не только соперника, но и партнеров по команде.

Футбол Англия 2016/2017 Тур 33, 15.04.2017, 14:30 -:- Тоттенхэм Хотспур Борнмут

— Многие из моих товарищей по команде были удивлены, что я вообще мог добить до ворот с такого расстояния, — рассказывает Алли. — Конечно, это были нереальные ощущения. Мальчик, только недавно пришедший из академии, забивает такой мяч! На следующий день в школе я чувствовал себя знаменитостью. Некоторые ребята были болельщиками «МК Донс» и просили меня оставить автограф на какой-нибудь вещи.

Теперь ему 21 год. И автографов у него просят значительно больше. Неудивительно — быстрый, техничный, удар с обеих ног, поразительное голевое чутье.

33-й тур один из важнейших в чемпионате. Между «Челси» и «Тоттенхэмом» семь очков. Если «синие» проигрывают «МЮ», а «шпоры» дома побеждают «Борнмут», отрыв становится четыре балла. А это уже хоть какое-то подобие дыхания в спину, от которого можно занервничать и начать оступаться.

Им и без нас хорошо

После игры с «Эвертоном» (1:1) в начале апреля Моуринью жестко прошелся по 21-летнему защитнику «МЮ» Люку Шоу: «Ему сложно попадать в заявку, потому что я не могу сравнивать его с Эшли Янгом, с Дармианом или Блиндом. Я не могу их сравнивать в плане тренировок, отношения к работе, концентрации, амбициям. Шоу по этим показателям очень сильно отстает».

Спустя неделю на эту критику ответил сам Шоу. И нет, он не прошел по микст-зоне со словами: «Тренеру и без меня хорошо». Он, пропустивший больше полугода, но сумевший вернуться после тяжелейшей травмы, ответил так, как и должен отвечать человек, оказавшийся в большом чемпионате, в большой команде.

— Критика — это тяжело, но в этом плане у меня уже есть опыт. Поэтому в этот раз я перенес все это легче, — сказал Шоу. — Когда я только приехал в «МЮ», и было много дискуссий обо мне, это стало для меня в новинку. Я привык к положительной реакции и комментариям в СМИ. Но здесь все изменилось, стало больше негатива. Поначалу это сбивало меня с ног, но теперь я полон желания бороться и хочу всем доказать, чего я стою.

— В конце моего разговора с Моуринью, — продолжал Шоу, — я сказал ему: «Я собираюсь доказать, что вы не правы. Я верю, что смогу это сделать. И не только для себя, но и для фанатов, которые поддерживали меня все это время.

После получаса в игре с «Эвертоном» Моуринью выпустил Шоу в основном составе в игре против «Сандерленда» (3:0). Причем, после замены англичанина на 60-й минуте Моуринью тепло приобнял защитника.

— Это было то, что мне нужно, — говорит Шоу. — Когда он сказал «хорошая работа», это заставило меня чувствовать себя лучше, более уверенно. Конечно, я разочарован, что сыграл не 90, а только 60 минут, но менеджер положительно отнесся к моей игре. Это главное. Мы с ним хорошо поговорили после всего этого. Я полностью с ним согласен — и буду делать все, что он хочет.

— Я всегда был тружеником, — говорит Шоу, — но, может быть, я не работал так сильно, как хочет видеть тренер. Значит — буду работать больше.

Всем надо работать больше — впереди игра с «Челси» Конте, которому «МЮ» в этом сезоне дважды проиграл с общим счетом 0:5.

«Мне больно видеть то, что происходит с «Арсеналом».

«Арсенал» идет шестым в АПЛ. Но после 33-го тура он вполне может оказаться на седьмом месте. «Эвертон» рядом, а у «Арсенала» очередная гостевая игра. Напомним, четыре последних матча на выезде он проиграл — «Челси», «Ливерпулю», «Вест Бромвичу» и «Кристал Пэлас».

— Мне больно видеть Арсенал таким, — сказал Джек Уилшер, который играет в этом сезоне в аренде в «Борнмуте». — Но Венгер для меня великий тренер. Он поверил в меня, когда я был еще совсем юнцом, дал шанс, несмотря на давление в борьбе за трофеи. Не могу представить «Арсенал» без него.

В нынешнем сезоне Уилшер провел больше матчей, чем за два предыдущих сезона вместе взятые — 26 против 17. Возможно постоянные травмы, которые мешали игроку раскрыться, позади? Ему ведь уже 25 лет. Время очень быстро уходит.

— Учитывая, что два последних года были сплошной чередой травм и разочарований, все, что я хочу сейчас — это играть. Если бы вы мне сказали, что я пропущу только четыре матча из-за травм в этом сезоне, я бы вам не поверил. Однако, это так. Возвращение в «Арсенал»? Сейчас важнее решить нашу задачу в «Борнмуте». Остальное — потом.

Да, Джек, главное без травм. Остальное приложится.