День в истории. 28 лет со дня трагедии на «Хиллсборо»
Сегодня очередная годовщина трагедии на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча ½ финала Кубка Англии «Ноттингем Форест» — «Ливерпуль».
На стадионе возникла давка
На месте трагедии погибли 82 человека, в тот же день в больницах скончались еще 14 человек, еще один, 14-летний Ли Николь, умер в больнице 19 апреля, а еще через четыре года, 3 марта 1993 года, от аппарата искусственного поддерживания жизни был отключен 22-летний Тони Бланд, проведший все это время в коме и ставший 96-й жертвой давки.
«Ливерпуль» чтит память 96 погибших болельщиков. Так, команда отказывается проводить матчи в годовщину трагедии в знак уважения. Свой матч против «Вест Брома» в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет в воскресенье.
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