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15 апреля 2017, 10:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мадридский «Реал» собирается приобрести Верратти

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении итальянского полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, сообщает Don Balon.

Летом 2016 года футболист также получал предложение о переходе в «Реал», но отклонил его.

«Интерес этого клуба ко мне был приятен. «Реал» не каждый день проявляет интерес к тебе. Но когда я счастлив в одном клубом, то не хочу начинать переговоры с другим. Хочу выиграть титулы в «ПСЖ», — цитировал Верратти RAI.

Верратти перешел в «ПСЖ» из итальянской «Пескары» в 2012 году, сыграл за парижский клуб 192 матча, в которых забил 5 мячей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2021 года, интерес к нему проявляют, помимо «Реала» также «Барселона», «Ювентус» и «Челси».

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