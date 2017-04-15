Мадридский «Реал» собирается приобрести Верратти

Летом 2016 года футболист также получал предложение о переходе в «Реал», но отклонил его.



«Интерес этого клуба ко мне был приятен. «Реал» не каждый день проявляет интерес к тебе. Но когда я счастлив в одном клубом, то не хочу начинать переговоры с другим. Хочу выиграть титулы в «ПСЖ», — цитировал Верратти RAI.



Верратти перешел в «ПСЖ» из итальянской «Пескары» в 2012 году, сыграл за парижский клуб 192 матча, в которых забил 5 мячей. Действующий контракт футболиста рассчитан до 2021 года, интерес к нему проявляют, помимо «Реала» также «Барселона», «Ювентус» и «Челси».