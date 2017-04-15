Венгер: Санчес нужен «Арсеналу», но мы не можем платить ему £ 300 000 в неделю
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил своё неодобрение того, что руководство «канониров» предложило нападающему клуба Алексису Санчесу новый контракт, по которому игрок будет получать рекордные для АПЛ £ 300 000 в неделю.
«Мне советуют — согласись на его требования. Но тогда мы не сможем поддерживать текущую структуру зарплат в клубе и навлечём на себя большие проблемы. Я понимаю, что ключевые игроки имеют значение, но даже им нельзя платить больше, чем мы можем себе позволить», — приводит слова Венгера Mirror.
Текущая зарплата Санчеса, а «Арсенале» составляет £ 130 000 в неделю, а самым высокооплачиваемым футболистом клуба является Месут Озил, который получает £ 140 000 в неделю.
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