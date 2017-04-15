ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ УЧТЕНЫ

Милан живет футболом. Об этом свидетельствует ажиотаж перед дерби — за день до игры билетов в кассах стадиона уже не было. По данным La Gazzetta dello Sport, на продаже билетов «Интер» заработал рекордные для серии А 4 миллиона евро. Предыдущее достижение тоже принадлежал черно-синим — сентябрьская игра с «Ювентусом» обогатила клуб на 3 943 000 евро.

Предвкушает миланское дерби и весь остальной мир. По информации Sky Sport, 862 миллиона телезрителей будут наблюдать за игрой. Особое внимание уделят встрече азиатские зрители — 566 миллионов. У них есть особый повод: владельцем «Интера» является китаец Чжан Цзиньдун, президентом «Милана» на минувший неделе стал его соотечественник Ли Йонхон. Так что Derby della Madonnina можно назвать первым китайским в Италии. Цзиньдун даже приложил свою руку к очередному дерби — именно с его подачи матч начнется в 12.30 по местному времени (13.30 по московскому). Обычно в Италии центральные игры проходят вечером. Нынешнюю встречу перенесли, чтобы привлечь азиатских зрителей.

Сомнений нет: Милан как был футбольным городом, так им и остается. В другом на игру бы не ломились, ведь результаты команд оставляют лучшего — «Милан» занимает шестое место, а «Интер» седьмое.

ПИОЛИ ПОБЕДА НУЖНЕЕ, ЧЕМ МОНТЕЛЛЕ

Результат важнее «Интеру». В частности, он имеет значение для главного тренера Стефано Пиоли. Итальянская пресса сомневается, что он продолжит работу с командой и даже называет имена его возможных сменщиков. Среди них наставник «Ромы» Лучано Спаллетти, тренер «Наполи» Маурицио Сарри, а также ныне безработный Лоран Блан, проведший в «Интере» два сезона в качестве игрока. В то же время контракт Пиоли с клубом из Милана действует до лета 2018 года.

Заставить сменить тренера руководителей «Интера» могут неудовлетворительные результаты. Выдав серию хороших игр зимой, «Интер» Пиоли захромал весной. В последних трех матчах в серии А черно-синие не одержали ни одной победы, проиграв «Кротоне» (1:2), «Сампдории» (1:2) и разойдясь миром с «Торино» (2:2).

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла о своем будущем может не переживать. Новый исполнительный директор клуба Марко Фассоне уже выразил доверие тренеру в прессе. Также Фассоне отметил, что руководители скоро встретятся со специалистом для обсуждения летних трансферов. По информации итальянских СМИ, «Милан» может потратить около 150 миллионов евро.

НЕВЕЗУХА ИКАРДИ

Главный вопрос матча не имеет отношения ни к китайцам, ни к тренерам. В конце концов, футбол смотрят, чтобы насладиться зрелищем. А его всегда дают актеры — в нашем случае футболисты. Совершенно невероятный факт: проводящий пятый сезон в серии А форвард Мауро Икарди никогда не забивал «Милану»! И ладно бы еще другие большие команды аргентинский нападающий не огорчал, но с ними у него порядок: ворота «Ювентус» он поразил семь раз, «Ромы» — три, «Наполи — два.

«Меня беспокоит мысль, что я не могу забить “Милану”. Было бы классно отличиться, ведь я — капитан “Интера”. Гол принесет много положительных эмоций», — сказал Икарди перед игрой.

В нынешнем сезоне в серии А Икарди забил уже 20 голов.