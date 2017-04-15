Маленький рекорд «Кайрата» при Цхададзе, или что нужно знать в преддверии седьмого тура КПЛ

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Как известно, серьезные перемены в алматинском клубе случились с приходом Кайрата Боранбаева, пригласившего Владимира Вайсса главным тренером команды в 2013 году. Однако при словацком специалисте кайратовцы не имели столь длительной беспроигрышной серии. В новом сезоне премьер-лиги «Кайрат» не проигрывает семь матчей подряд, в которых одержал две победы и пять раз сыграл вничью.

Кроме того «Кайрат» на данный момент остается единственным клубом, не проигрывавшим с начала чемпионата. У остальных участников премьер-лиги имеется, как минимум, одно поражение. У некоторых их даже четыре. Так что можно сказать, Кахаберу Цхададзе удалось установить маленький рекорд. Правда, из-за ничейного синдрома команда не добрала десять очков, в результате чего перед седьмым туром занимает только пятое место.

Если говорить о других клубах, то «Шахтер» и «Атырау» из тех команд, которые не познавали вкус побед в этом году. Соответственно занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.

Самой результативной командой чемпионата считается «Иртыш», забивший 13 мячей.

Худшую оборону имеет «Шахтер»: 13 пропущенных мячей. К тому же карагандинцы потерпели больше всех поражений — четыре.

«Актобе» обладает самой худшей атакой, на счету которой всего четыре гола.

Кстати, «Кайрат» считается самой миролюбивым командой КПЛ. Она больше всех играла вничью — пять раз.

Ну, и лидером по потерянным очкам являются футболисты «Иртыша». Павлодарцы потеряли семь баллов при четырех победах, двух ничьих и одном поражении.