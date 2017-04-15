Маленький рекорд «Кайрата» при Цхададзе, или что нужно знать в преддверии седьмого тура КПЛ
Седьмой тур чемпионата Казахстана по футболу состоится 16 апреля. Интересно, что к нему «Кайрат» подходит без единого поражения, передает корреспондент Vesti.kz.
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Как известно, серьезные перемены в алматинском клубе случились с приходом Кайрата Боранбаева, пригласившего Владимира Вайсса главным тренером команды в 2013 году. Однако при словацком специалисте кайратовцы не имели столь длительной беспроигрышной серии. В новом сезоне
Кроме того «Кайрат» на данный момент остается единственным клубом, не проигрывавшим с начала чемпионата. У остальных участников
Если говорить о других клубах, то «Шахтер» и «Атырау» из тех команд, которые не познавали вкус побед в этом году. Соответственно занимают 11-е и 12-е места в турнирной таблице.
Самой результативной командой чемпионата считается «Иртыш», забивший 13 мячей.
Худшую оборону имеет «Шахтер»: 13 пропущенных мячей. К тому же карагандинцы потерпели больше всех поражений — четыре.
«Актобе» обладает самой худшей атакой, на счету которой всего четыре гола.
Кстати, «Кайрат» считается самой миролюбивым командой КПЛ. Она больше всех играла вничью — пять раз.
Ну, и лидером по потерянным очкам являются футболисты «Иртыша». Павлодарцы потеряли семь баллов при четырех победах, двух ничьих и одном поражении.
Напомним, что матчи седьмого тура
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