Клопп: «Ливерпулю» не нужен план «Б»

«Как только кто-либо заговаривает со мной о планах “А” и “Б”, я сразу начинаю терять уважение к этому человеку.



В этом году мы играли, имея большой процент владения мячом, показывали отличный футбол. Если вы оглянетесь в прошлое, моя “Боруссия” играла так же — без всякого прессинга и контр-прессинга. И мы побеждали, добивались результатов. В этом сезоне “Ливерпуль” выступает неудачно не потому, что у нас нет плана “Б”, а потому что нам не удавались определенные матчи», — приводит слова Клоппа FourFourTwo.



«Ливерпуль» после 32 игр располагается на третьем месте в АПЛ, отставая от «Тотенхэма» на 5 очков.