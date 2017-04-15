Клопп: «Ливерпулю» не нужен план «Б»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на критику тактики «Ливерпуля» в этом сезоне, заявив, что неудачи команды не связаны с отсутствием альтернативного плана на игру или высокого уровня прессинга.
«Как только
В этом году мы играли, имея большой процент владения мячом, показывали отличный футбол. Если вы оглянетесь в прошлое, моя “Боруссия” играла так же — без всякого прессинга и
«Ливерпуль» после 32 игр располагается на третьем месте в АПЛ, отставая от «Тотенхэма» на 5 очков.
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