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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29437120/
15 апреля 2017, 10:30 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ховард получил от MLS дисквалификацию за оскорбление болельщиков

Голкипер «Колорадо Рэпидс» и сборной США Тим Ховард был дисквалифицирован MLS на три матча за оскорбления в адрес болельщиков, сообщает NBC Sports.

Игрок также заплатит штраф, сумма которого не разглашается.

Доказательством вины футболиста стала видеозапись инцидента, произошедшего в матче MLS, в котором «Колорадо» уступил «Спортингу» (0:2).

На видео болельщики кричат Ховарду: «Возвращайся в Колорадо», на что тот отвечает ругательствами в их адрес. Кроме того, в распоряжении MLS имеется также видеозапись с камеры наблюдения — после матча голкипер подрался с одним из фанатов на прилегающей к стадиону территории.
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