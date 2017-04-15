Ховард получил от MLS дисквалификацию за оскорбление болельщиков

Игрок также заплатит штраф, сумма которого не разглашается.



Доказательством вины футболиста стала видеозапись инцидента, произошедшего в матче MLS, в котором «Колорадо» уступил «Спортингу» (0:2).



На видео болельщики кричат Ховарду: «Возвращайся в Колорадо», на что тот отвечает ругательствами в их адрес. Кроме того, в распоряжении MLS имеется также видеозапись с камеры наблюдения — после матча голкипер подрался с одним из фанатов на прилегающей к стадиону территории.