Источник: Маскерано, Матьё и Туран покинут «Барселону» летом

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В каталонском клубе зреет глобальная перестройка состава, и вышеуказанное трио с большой долей вероятности будет продано.



Напомним, что нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике также покинет клуб по окончании текущего сезона.



На данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Реала» на 3 очка, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе. В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов сине-гранатовые на выезде уступили «Ювентусу» — 0:3.