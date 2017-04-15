Источник: Маскерано, Матьё и Туран покинут «Барселону» летом
Защитники Хавьер Маскерано и Жереми Матьё, а также полузащитник Арда Туран окажутся в числе тех игроков, которые покинут «Барселону» летом 2017 года, утверждает Football Espana.
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Видимо, что-то случилось...
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В каталонском клубе зреет глобальная перестройка состава, и вышеуказанное трио с большой долей вероятности будет продано.
Напомним, что нынешний наставник
На данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Реала» на 3 очка, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе. В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов
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