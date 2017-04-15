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15 апреля 2017, 10:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Маскерано, Матьё и Туран покинут «Барселону» летом

Защитники Хавьер Маскерано и Жереми Матьё, а также полузащитник Арда Туран окажутся в числе тех игроков, которые покинут «Барселону» летом 2017 года, утверждает Football Espana.

Защитники <span class=error>Хавьер</span> <span class=error>Маскерано</span> и <span class=error>Жереми</span> <span class=error>Матьё</span> а также полузащитник <span class=error>Арда</span> <span class=error>Туран</span> окажутся в числе тех игроков которые покинут Барселону летом 2017 года утверждает Football Espana. Увеличить
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В каталонском клубе зреет глобальная перестройка состава, и вышеуказанное трио с большой долей вероятности будет продано.

Напомним, что нынешний наставник сине-гранатовых Луис Энрике также покинет клуб по окончании текущего сезона.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидирующего «Реала» на 3 очка, при этом у мадридского клуба есть игра в запасе. В первом матче ¼ финала Лиги чемпионов сине-гранатовые на выезде уступили «Ювентусу» — 0:3.

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