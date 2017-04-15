Боатенг не поможет «Баварии» в матче с «Байером»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сообщил, что защитник Жером Боатенг не сыграет в матче 29-го тура чемпионата Германии с леверкузенским «Байером».
«У Боатенга небольшое повреждение приводящей мышцы бедра. Я рассчитываю, что он будет готов к матчу с “Реалом”», — приводит официальный сайт мюнхенцев слова Анчелотти.
Также матч пропустят нападающий Роберт Левандовски и Матс Хуммельс. В то же время в Леверкузен отправится защитник молодёжной команды «Баварии» Николас Фельдхан.
Встреча «Байер» — «Бавария» состоится 15 апреля в Леверкузене, начало — в 19:30 мск.
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