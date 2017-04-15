Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29436683/
15 апреля 2017, 2:52 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Синиша Михайлович: Харт хочет остаться в «Торино», но мы не можем выкупить его контракт

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович отметил, что голкипер Джо Харт согласен остаться в команде на следующий сезон.

По его словам, в этом вопросе все зависит от позиции «Манчестер Сити», которому принадлежит контракт игрока.

— Харт хочет остаться в Турине, — приводит Football Italia слова Михайловича. — Но клуб не может выкупить его контракт. В лучшем случае мы сможем продлить аренду еще на год, но это зависит от желания «Манчестер Сити». Должны решить этот вопрос как можно быстрее. Если не получится оставить Харта, то нужно будет менять наши планы.

Напомним, Харт перешел в «Торино» летом 2016 года на правах аренды. В этом сезоне вратарь провел 30 матчей за команду, в которых пропустил 50 мячей.

Торино
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Сити
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»

Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Торино». По его словам, до конкретики пока не дошло, но с представителями итальянского клуба разговор был.
Еще 7 новостей  Все новости
13 апреля

Как Владимир Быстров назвал нынешний "Зенит". Эксклюзив

"Динамо" предложило Погребняку расторгнуть контракт. Он ответил

В нашем футболе появился Терминатор. Кто готов помочь сборной