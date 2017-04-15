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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29436664/
15 апреля 2017, 2:51 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Роналду назвал информацию об обвинениях в изнасиловании «журналистской фантастикой»

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду назвал опубликованную в немецком журнале Der Spiegel информацию о том, что он якобы в 2010 году откупился от обвинений в изнасиловании, «журналистской фантастикой» и заявил о намерении выступить против издания «всеми средствами, имеющимися в распоряжении».

Der Spiegel ранее в пятницу сообщил, что Роналду совершил преступление в июне 2009 года во время отпуска в Лас-Вегасе. По информации источника, полузащитник изнасиловал 20-летнюю девушку, а в январе 2010 года сторона футболиста заплатила потерпевшей, имя которой не называется, 375 тысяч долларов. По условиям подписанного договора стороны договорились не разглашать подробностей, а сторона потерпевшей должна отказаться от обвинений.

«Данная информация — это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается себя называть и подтвердить факт случившегося. Весь сюжет статьи основан на неподписанных документах, где участники договора не были идентифицированы, электронная переписка ведется адвокатами, которые не представляют интересов Криштиану Роналду. Воображаемое письмо, которое было послано предполагаемой жертвой, он никогда не получал. Информация в статье Der Spiegel ложная, и Роналду будет выступать против этого издания всеми средствами, которые он имеет в распоряжении», — говорится в заявлении игрока, которое приводит официальный сайт агента Роналду Жорже Мендеша.

Звезда мадридского «Реала» и чемпион Европы в составе португальской сборной не впервые сталкивается с обвинениями в сексуальных преступлениях. В 2005 году Роналду, будучи игроком английского «Манчестер Юнайтед», был арестован по подозрению в домогательствах к двум женщинам, но отпущен под залог. Позже с футболиста были сняты все обвинения.

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Новости Зарубежного футбола

Криштиану Роналду опроверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании

Криштиану Роналду опроверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболист сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду опроверг заявления немецкого журнала Spiegel, который обвинил того в изнасиловании в США в 2009 году. Текст опровержения приводится на сайте агента португальского игрока Жорже Мендеша.
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