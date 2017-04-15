Футболист дортмундской «Боруссии» Ройс может вернуться на поле в матче с «Айнтрахтом»
Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вернулся в общую группу игроков команды и может сыграть в ближайшем матче чемпионата Германии против франкфуртского «Айнтрахта», сообщается на официальном сайте дортмундского клуба.
Встреча «Боруссия» — «Айнтрахт» пройдет в Дортмунде в субботу, 15 апреля. Ройс получил травму подколенного сухожилия в начале марта в матче бундеслиги с леверукузенским «Байером» (6:2) и с тех пор пропустил
Ройс числится в заявке «Боруссии» на игру с «Айнтрахтом», но на официальном сайте дортмундцев также отмечается, что у нападающего остались остаточные явления от травмы.
В нынешнем сезоне Ройс провел за свой клуб 11 матчей в бундеслиге, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter