Футболист дортмундской «Боруссии» Ройс может вернуться на поле в матче с «Айнтрахтом»

Встреча «Боруссия» — «Айнтрахт» пройдет в Дортмунде в субботу, 15 апреля. Ройс получил травму подколенного сухожилия в начале марта в матче бундеслиги с леверукузенским «Байером» (6:2) и с тех пор пропустил из-за повреждения уже больше месяца.

Ройс числится в заявке «Боруссии» на игру с «Айнтрахтом», но на официальном сайте дортмундцев также отмечается, что у нападающего остались остаточные явления от травмы.

В нынешнем сезоне Ройс провел за свой клуб 11 матчей в бундеслиге, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.