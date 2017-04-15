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15 апреля 2017, 2:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболист дортмундской «Боруссии» Ройс может вернуться на поле в матче с «Айнтрахтом»

Футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс вернулся в общую группу игроков команды и может сыграть в ближайшем матче чемпионата Германии против франкфуртского «Айнтрахта», сообщается на официальном сайте дортмундского клуба.

Встреча «Боруссия» — «Айнтрахт» пройдет в Дортмунде в субботу, 15 апреля. Ройс получил травму подколенного сухожилия в начале марта в матче бундеслиги с леверукузенским «Байером» (6:2) и с тех пор пропустил из-за повреждения уже больше месяца.

Ройс числится в заявке «Боруссии» на игру с «Айнтрахтом», но на официальном сайте дортмундцев также отмечается, что у нападающего остались остаточные явления от травмы.

В нынешнем сезоне Ройс провел за свой клуб 11 матчей в бундеслиге, в которых забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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