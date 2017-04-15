Президент «Сфаксьена» пожизненно дисквалифицирован за то, что поцеловал судью

Глава клуба, семь раз выигрывавшего чемпионат Туниса, во время матча с «Этуаль Сахель» (3:2) поцеловал ассистента арбитра, укусил его за ухо, а затем вызывающе обнимал. Это случилось после того, как соперник сравнял счёт. Поведение Хемахема было квалифицировано как опасное, неспортивное и непристойное. Его также оштрафовали на € 12 тыс. Монсеф позже заявил, что «просто пытался подбодрить арбитра, поскольку тот явно утратил контроль над игрой».