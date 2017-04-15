Футболисты «Спортинга» разгромили «Виторию» из Сетубала в чемпионате Португалии

Встреча, прошедшая в пятницу в Сетубале, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Желсон Мартинш (20-я минута), Виллиам Карвалью (55) и Бас Дост (62).

«Спортинг» с 63 очками в активе занимает третье место в таблице чемпионата Португалии, отставая на 4 очка от идущего вторым «Порту», который еще не сыграл свой матч 29-го тура.