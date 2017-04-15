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15 апреля 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Спортинга» разгромили «Виторию» из Сетубала в чемпионате Португалии

МОСКВА, 15 апр — Р-Спорт. Лиссабонский «Спортинг» разгромил на выезде «Виторию» из Сетубала в матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу в Сетубале, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. У победителей мячи забили Желсон Мартинш (20-я минута), Виллиам Карвалью (55) и Бас Дост (62).

«Спортинг» с 63 очками в активе занимает третье место в таблице чемпионата Португалии, отставая на 4 очка от идущего вторым «Порту», который еще не сыграл свой матч 29-го тура.

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