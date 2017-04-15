Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»
Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Торино». По его словам, до конкретики пока не дошло, но с представителями итальянского клуба разговор был.
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— Не знаю, как информация могла так быстро просочиться, — приводит «Футбол 24» слова Федецкого. — Я сам был в шоке, когда это прочитал — честно. Ведь практически никому не разглашал. Да, сейчас конкретика есть от «Торино». Ну как конкретика — обращались представители клуба.
Что касается немецких клубов — пока только идут разговоры. Один нюанс — перейду в «Торино» при условии, если там останется Джо Харт. Чтобы спокойнее за ворота было. Конечно, это шутка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
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