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15 апреля 2017, 1:19 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Артем Федецкий: Ведем переговоры с «Торино»

Защитник «Дармштадта» Артем Федецкий подтвердил информацию об интересе к нему со стороны «Торино». По его словам, до конкретики пока не дошло, но с представителями итальянского клуба разговор был.

Защитник Дармштадта Артем <span class=error>Федецкий</span> подтвердил информацию об интересе к нему со стороны <span class=error>Торино</span>. Увеличить
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— Не знаю, как информация могла так быстро просочиться, — приводит «Футбол 24» слова Федецкого. — Я сам был в шоке, когда это прочитал — честно. Ведь практически никому не разглашал. Да, сейчас конкретика есть от «Торино». Ну как конкретика — обращались представители клуба.

Что касается немецких клубов — пока только идут разговоры. Один нюанс — перейду в «Торино» при условии, если там останется Джо Харт. Чтобы спокойнее за ворота было. Конечно, это шутка. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

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