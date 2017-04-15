Ройс восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии» Д в матче с «Айнтрахтом»
Нападающий «Боруссии» Марко Ройс полностью восстановился после травмы и вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт дортмундского клуба.
По словам главного тренера команды Томаса Тухеля, Ройс готов помочь «Боруссии» в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом». Игра пройдёт 15 апреля.
Ройс в начале марта получил мышечную травму в конце первого тайма матча 23-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (6:2).
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