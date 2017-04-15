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15 апреля 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ройс восстановился от травмы и готов помочь «Боруссии» Д в матче с «Айнтрахтом»

Нападающий «Боруссии» Марко Ройс полностью восстановился после травмы и вернулся к полноценным тренировкам, сообщает официальный сайт дортмундского клуба.

По словам главного тренера команды Томаса Тухеля, Ройс готов помочь «Боруссии» в матче 29-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом». Игра пройдёт 15 апреля.

Ройс в начале марта получил мышечную травму в конце первого тайма матча 23-го тура Бундеслиги с леверкузенским «Байером» (6:2). Из-за этого повреждения он пропустил шесть недель.

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Новости Зарубежного футбола

Де Росси восстановился от травмы

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси восстановился от травмы лодыжки и готов помочь римской команде в матче с «Аталантой» в 32-м туре чемпионата Италии. Игра пройдёт 15 апреля, начало — в 16:00 по московскому времени.
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