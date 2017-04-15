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15 апреля 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Икарди: «Интер» хочет выиграть дерби и послать конкурентам сигнал

Нападающий «Интера» Мауро Икарди поделился ожиданиями от дерби с «Миланом» в 32-м туре чемпионата Италии. Встреча пройдёт 15 апреля и начнётся в 13:30 мск.

«Наша цель — выиграть дерби, обогнать в таблице “Милан” и послать конкурентам сигнал. Раньше я говорил, что непопадание в Лигу чемпионов будет большой неудачей, но теперь мы должны бороться за Лигу Европы. Мы довольны тренером Пиоли, он проделал отличную работу и заслужил доверие», — приводит слова Икарди интернет-портал Football Italia.

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