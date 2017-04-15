Криштиану Роналду опроверг обвинения журнала Spiegel в изнасиловании
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Футболист сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду опроверг заявления немецкого журнала Spiegel, который обвинил того в изнасиловании в США в 2009 году. Текст опровержения приводится на сайте агента португальского игрока Жорже Мендеша.
По информации «Шпигеля», инцидент с Роналду и американкой, имя которой неизвестно, произошел в
«Немецкая газета «Шпигель» сегодня опубликовала обширный доклад с обвинениями Криштиану Роналду в 2009 году.
«Это часть журналистской фантастики. Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать себя и подтвердить эту историю, а весь сюжет основан на документах без подписей. Информация в докладе ложна и Криштиану Роналду будет выступать против этого СМИ всеми средствами, имеющимися в его распоряжении», — говорится в заявлении.
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