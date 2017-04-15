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15 апреля 2017, 0:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Инсинье близок к продлению контракта с «Наполи» до 2022 года

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье близок к продлению контракта с клубом. Текущий договор истекает в 2019 году.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, 14 апреля руководство неаполитанцев во главе с Аурелио Де Лаурентисом провело встречу с представителями 25-летнего футболиста. Стороны достигли договорённости о продлении контракта. Новое соглашение Инсинье с «Наполи» будет рассчитано до 2022 года, а зарплата футболиста вырастет до € 4,5−5 млн.

В нынешнем сезоне Инсинье провёл 30 матчей в чемпионате Италии и забил 14 голов.

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