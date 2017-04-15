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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29436240/
15 апреля 2017, 0:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Ди Марии принёс «ПСЖ» победу над «Анже»

«ПСЖ» одержал победу над «Анже» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола в составе парижской команды забил аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, отличившийся на 28-й и 84-й минутах встречи.

«ПСЖ» набрал 74 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице французского первенства. Парижане набрали столько же очков, что и лидирующий «Монако», но монегаски провели на два матча меньше. «Анже» (39) идёт 12-м.

14.04.2017 21:45 основной раунд: 33-й тур Raymond Kopa
Анже 0:2 ПСЖ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Стефан Мулен Эмери Унаи
Голы
11 Анхель Ди Мария 28′
11 Анхель Ди Мария 84′
Составы
Александр Летелье 30
Исмаэль Траоре 8
12′ Ромен Тома 24
Исса Сиссоко 28
Венсан Мансо 29
Тома Мангани 5
Шейк Ндой 17
Батист Сантамария 18
Карл Токо Экамби 7
58′ 82′ Фамара Дьедиу 9
Кевин Бериго 2
76′ Николя Пепе 19
Жонатан Бамба 22
1 Кевин Трапп
3 Преснель Кимпембе
5 Маркиньюс
17 Шеррер Кабелину Максвелл
19 Серж Орье
6 Марко Верратти 12′
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
10 Хавьер Пасторе 69′
7 Родригес Моура Лукас
14 Блэз Матюиди 77′
8 Тиагу Мотта
11 Анхель Ди Мария 90′
15 Гонсалу Гедеш
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 10
4 Удары в створ 2
5 Угловые 1
13 Фолы 12
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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