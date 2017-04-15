Дубль Ди Марии принёс «ПСЖ» победу над «Анже»
«ПСЖ» одержал победу над «Анже» в матче 33-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Анже на стадионе «Жан-Буин» и закончилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола в составе парижской команды забил аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария, отличившийся на 28-й и 84-й минутах встречи.
«ПСЖ» набрал 74 очка и закрепился на втором месте в турнирной таблице французского первенства. Парижане набрали столько же очков, что и лидирующий «Монако», но монегаски провели на два матча меньше. «Анже» (39) идёт 12-м.
Главные тренеры
|Стефан Мулен
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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