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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29436177/
14 апреля 2017, 23:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубли Адуриса и Муньяина помогли «Атлетику» разгромить «Лас-Пальмас»

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Ариц Адурис и Икер Муньяин, ещё один гол забил Микель Сан-Хосе. В составе «Лас-Пальмаса» отличился Педро Бигас.

«Атлетик» (53 очка) поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (38) располагается на 13-й строчке.

14.04.2017 21:45 основной раунд: 32-й тур San Mames Barria
Атлетик 5:1 Лас-Пальмас
Первый тайм: 3:1
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Солар Кике Сетьен
Голы
7′ Микель Сан-Хосе (А. Итурраспе) 6
9′ Гоньи Икер Муниаин 10
18′ Ариц Адурис (Иньяки Уильямс) 20
58′ Гоньи Икер Муниаин 10
59′ Ариц Адурис (М. Сан-Хосе) 20
17 Педро Бигас (Тана) 12′
Составы
Кепа Аррисабалага 26
Эмерик Ляпорт 4
Оскар Де Маркос 18
Йерай Альварес 27
Андер Итурраспе 8
Эскудеро Рауль Гарсия 22
Гоньи Икер Муниаин 10
Ариц Адурис 20
52′ Микель Баленсиага 24
Иньиго Лекуэ 15
66′ 75′ Микель Сан-Хосе 6
Беньят Эчеварриа 7
79′ Иньяки Уильямс 11
Маркель Сусаэта 14
1 Рауль Лисоайн
12 Маседу Роша Мишел
17 Педро Бигас
23 Дани Кастельяно
4 Висенте Гомес
15 Роке Меса
9 Марко Ливая 89′
24 Тана
3 Маурисио Лемос 45′
5 Давид Гарсия
19 Матео Гарсия 63′
11 Херонимо Фигероа Момо
21 Хонатан Вьера 71′ 61′
20 Ален Халилович
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 2
14 Угловые 5
22 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лас-Пальмас
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