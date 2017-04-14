Дубли Адуриса и Муньяина помогли «Атлетику» разгромить «Лас-Пальмас»
В матче 32-го тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал на своём поле «Лас-Пальмас». Встреча проходила на стадионе «Сан-Мамес» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.
В составе победителей по дублю на свой счёт записали Ариц Адурис и Икер Муньяин, ещё один гол забил Микель
«Атлетик» (53 очка) поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» (38) располагается на 13-й строчке.
|14.04.2017 21:45
|основной раунд: 32-й тур
|San Mames Barria
|Атлетик
|5:1
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 3:1
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Солар Кике Сетьен
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|2
|14
|Угловые
|5
|22
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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