Роналду обвиняют в изнасиловании. Подробности громкого скандала

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В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ

В июне 2009 года Роналду отдыхал в Лас-Вегасе после перехода из «Манчестер Юнайтед» в «Реал». По данным немецкого издания, 13 июня в одном из отелей португалец якобы имел сексуальный контакт с 20-летней американкой Сьюзан К., которая позже обратилась в полицию, утверждая, что согласия на интимную связь не давала.

Отмечается следующее: подавая иск, она не указала имя насильника, назвав его «известной личностью».

При этом указывается даже номер гостиницы Palms Place Hotel и Spa, в котором якобы произошло преступление — люкс 57306.

ДЕЛО БЫЛО ЗАМЯТО

Дальше, согласно данным авторов расследования, произошло следующее: в ходе переговоров между адвокатами Роналду и девушкой, имя которой не разглашается, стороны пришли к соглашению о выплате пострадавшей стороне в общей сложности 375 тысяч долларов (260 тысяч евро). Столько стоило внесудебное урегулирование (то есть молчание жертвы).

Как утверждает Der Spiegel, соглашение было подписано 12 января 2010 года в штате Невада. Были уничтожены все письменные улики и электронные письма, связанные с делом (но, видимо, не до конца).

РЕАКЦИЯ АДВОКАТОВ РОНАЛДУ

Адвокат футболиста Карлос Осорио, подпись которого якобы стоит на мировом соглашении, отказался комментировать данные, опубликованные в пятницу. А представитель игрока в Германии Йохан Крейле отметил, что в скором времени не исключена подача иска на издание за клевету.

ВЕРСИИ

МЕСТЬ ЗА «БАВАРИЮ»?

Публикация в немецком журнале появилась спустя пару дней после матча «Бавария» — «Реал», в котором португалец стал главным героем. Мюнхенцы вели в счете, но дубль четырехкратного обладателя «Золотого мяча» все перевернул.

КТО ТАКИЕ FOOTBALL LEAKS

Само название ресурса намекает на схожесть методов со знаменитым WikiLeaks, публикующим на условиях анонимности многочисленные засекреченные или не предназначенные для широкой публики материалы.

Впервые заявив о себе в сентябре 2015 года, Football Leaks предал огласке уже массу документов. Всемирную известность «борцам за чистоту футбола» принес компромат на «Твенте», где в том числе раскрывались подробности трансфера Квинси Промеса в «Спартак».

Роналду от Football Leaks достается не первый раз. В декабре прошлого года португальца обвинили в том, что за последние семь лет он сокрыл от налогов 150 миллионов евро. Благодаря счетам в офшорах, Криштиану платил в виде налогов менее 4 процентов со своих доходов.

Кроме того, ему якобы удалось уклониться от уплаты налогов в размере 31 миллиона евро при сделке по продаже маркетинговых прав за 74,7 миллиона евро. В использовании аналогичной схемы подозревались Жозе Моуринью и Радамель Фалькао.