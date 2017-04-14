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14 апреля 2017, 23:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Де Росси восстановился от травмы

Полузащитник «Ромы» Даниэле Де Росси восстановился от травмы лодыжки и готов помочь римской команде в матче с «Аталантой» в 32-м туре чемпионата Италии. Игра пройдёт 15 апреля, начало — в 16:00 по московскому времени.

В конце марта в товарищеском матче сборной Италии с Нидерландами (2:1) Де Росси покинул поле на 37-й минуте. Повреждение хавбек схлопотал в моменте, когда полузащитник голландцев и московского «Спартака» Квинси Промес наносил удар по воротам. 33-летний хавбек покинул стадион на костылях.

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