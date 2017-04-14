Дубль Жонаса помог «Бенфике» разгромить «Маритиму» в чемпионате Португалии по футболу

Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Жонас (36-я, 45-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Маритиму» Луиш Мартинш (34-я).

«Бенфика» с 71 очком возглавляет таблицу чемпионата Португалии, опережая на четыре балла «Порту», который имеет игру в запасе. «Маритиму» идет шестым с 44 очками.