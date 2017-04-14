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14 апреля 2017, 22:48 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Жонаса помог «Бенфике» разгромить «Маритиму» в чемпионате Португалии по футболу

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. «Бенфика» разгромила «Маритиму» в матче 29-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в пятницу в Лиссабоне, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Жонас (36-я, 45-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил игрок «Маритиму» Луиш Мартинш (34-я).

«Бенфика» с 71 очком возглавляет таблицу чемпионата Португалии, опережая на четыре балла «Порту», который имеет игру в запасе. «Маритиму» идет шестым с 44 очками.

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