Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29435730/
14 апреля 2017, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Монтоливо впервые за полгода вышел на поле, сыграв за «молодёжку» «Милана»

Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо в пятницу провёл матч за молодёжную команду россонери.

Эта игра стала для 32-летнего футболиста первой за более чем полгода. Монтоливо провёл на поле 67 минут, а матч закончился победой «молодёжки» «Милана» над «Виченцой» со счётом 6:1, пишет Football Italia.

В начале октября 2016 года Монтоливо получил повреждение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года Италия — Испания (1:1). Он столкнулся с защитником сборной Испании Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу. У капитана «Милана» был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, и он перенёс операцию.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!