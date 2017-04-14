Монтоливо впервые за полгода вышел на поле, сыграв за «молодёжку» «Милана»

Эта игра стала для 32-летнего футболиста первой за более чем полгода. Монтоливо провёл на поле 67 минут, а матч закончился победой «молодёжки» «Милана» над «Виченцой» со счётом 6:1, пишет Football Italia.



В начале октября 2016 года Монтоливо получил повреждение в матче квалификации чемпионата мира 2018 года Италия — Испания (1:1). Он столкнулся с защитником сборной Испании Серхио Рамосом и не смог продолжить встречу. У капитана «Милана» был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена, и он перенёс операцию.