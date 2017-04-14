«Динамо» обыграло «Зарю» в гостевом матче Премьер-лиги

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Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда гол забил Денис Гармаш. После длинной передачи Морозюка Гармаш по центру ворвался в штрафную, и со второй попытки смог точно пробить по воротам.

В оставшееся время киевляне уверенно удержали свой перевес.

Таким образом, «Динамо» увеличило отрыв от «Зари» в турнирной таблице до 14 очков — 55 против 41, фактически предрешив судьбу борьбы за 2-е место в итоговой таблице УПЛ.

Кроме того, киевляне сократили отрыв от «Шахтера» до 8 баллов (55 против 63), который проведет свой следующий матч в субботу, 15 апреля, против земляков из «Олимпика».