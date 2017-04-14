Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29435587/
14 апреля 2017, 21:45 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

«Динамо» обыграло «Зарю» в гостевом матче Премьер-лиги

В Запорожье завершился центральный матч 25-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» проиграла киевскому «Динамо» со счетом 0:1, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 0:1. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда гол забил Денис Гармаш. После длинной передачи Морозюка Гармаш по центру ворвался в штрафную, и со второй попытки смог точно пробить по воротам.

В оставшееся время киевляне уверенно удержали свой перевес.

Таким образом, «Динамо» увеличило отрыв от «Зари» в турнирной таблице до 14 очков — 55 против 41, фактически предрешив судьбу борьбы за 2-е место в итоговой таблице УПЛ.

Кроме того, киевляне сократили отрыв от «Шахтера» до 8 баллов (55 против 63), который проведет свой следующий матч в субботу, 15 апреля, против земляков из «Олимпика».

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Заря Лг
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
14 апреля

В Украине сократилось сельхозпроизводство

Крупные и средние предприятия Украины получили 76 миллиардов прибыли против убытка годом ранее

Три года АТО: миллионы переселенцев, тысячи пострадавших и несокрушимость украинских бойцов