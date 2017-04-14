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14 апреля 2017, 21:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гиггз включил 5 игроков «Тоттенхэма» в сборную лучших футболистов сезона в АПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз составил свою символическую сборную лучших игроков текущего сезона в английской Премьер-лиге, информирует The Telegraph.

В неё вошли пять представителей «Тоттенхэм Хотспур», который на данный момент занимает второе место в таблице чемпионата, уступая семь очков «Челси».

Символическая сборная Гиггза: Давид де Хеа, Луис Антонио Валенсия, Тоби Алдервейрелд, Давид Луис, Дэнни Роуз, Н’Голо Канте, Мусса Дембеле, Адам Лаллана, Деле Алли, Эден Азар, Гарри Кейн.
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