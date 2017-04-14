Немецкий журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Немецкий журнал Spiegel обвинил футболиста сборной Португалии и испанского «Реала» (Мадрид) Криштиану Роналду в изнасиловании в США в 2009 году. Расследование опубликовано на сайте издания.
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По информации источника, инцидент произошел в
При этом утверждается, что адвокат Роналду 12 января 2010 года заплатил предполагаемой жертве $375 тысяч, чтобы она не предъявляла футболисту обвинений.
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