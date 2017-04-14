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14 апреля 2017, 21:17 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фабрегас, Б. Кейта и Л. Пеллегрини входят в шорт-лист «Милана»

«Милан» грядущим летом намерен серьёзно поработать над усилением состава.

Накануне многолетний владелец команды Сильвио Берлускони продал клуб китайско-американскому консорциуму Rossoneri Sport Investment Lux.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, в летний шорт-лист «Милана» входят полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, хавбек «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини и нападающий «Лацио» Бальде Кейта.

Кроме того, новые владельцы «Милана» своими приоритетными заданиями ставят продление контрактов с главным тренером Винченцо Монтеллой, вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, а также защитником Маттиа Де Шильо и полузащитником Сусо.

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