Фабрегас, Б. Кейта и Л. Пеллегрини входят в шорт-лист «Милана»
«Милан» грядущим летом намерен серьёзно поработать над усилением состава.
Накануне многолетний владелец команды Сильвио Берлускони продал клуб
Как пишет La Gazzetta dello Sport, в летний
Кроме того, новые владельцы «Милана» своими приоритетными заданиями ставят продление контрактов с главным тренером Винченцо Монтеллой, вратарём Джанлуиджи Доннаруммой, а также защитником Маттиа Де Шильо и полузащитником Сусо.
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