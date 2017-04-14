Могилевский «Днепр» одержал 2-ю победу подряд, «Нафтан» и «Витебск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси

В Новополоцке северное дерби между «Нафтаном» и «Витебском» завершилось без забитых мячей — ничья 0:0.

Футболисты могилевского «Днепра» встречались на своем поле с минскими «Крумкачамi» и пропустили гол на 11-й минуте после точного удара Александра Батищева. Неудача не смутила хозяев, и во втором тайме сначала Мурат Хотов на 63-й минуте игры сравнял результат, а еще через 13 минут Богдан Рудюк забил победный мяч в ворота Антона Амельченко. Это вторая подряд виктория могилевчан в нынешнем первенстве.

Остальные матчи 3-го тура состоятся в субботу, 15 апреля: «Неман» (Гродно) — «Слуцк», «Городея» — «Ислочь» (Минский район), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Минск), «Минск» — «Шахтер» (Солигорск), «Гомель» — «Славия» (Мозырь), «Динамо» (Брест) — БАТЭ (Борисов).