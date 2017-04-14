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14 апреля 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду, Бензема, Бэйл и Навас пропустят матч «Реала» с хихонским «Спортингом»

Голкипер Кейлор Навас и форварды «Реала» Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема не помогут своей команде в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», который состоится 15 апреля, сообщает Goal.

Голкипер <span class=error>Кейлор</span> <span class=error>Навас</span> и форварды Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бэйл</span> и Карим <span class=error>Бензема</span> не помогут своей команде в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании с <span class=error>хихонским</span> <span class=error>Спортингом</span> который состоится 15 апреля сообщает <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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Бэйл пропустит встречу из-за проблем с икроножной мышцей, а Роналду и Бензема был предоставлен отдых после первого гостевого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Ранее также сообщалось, что Роналду, как и Бэйл, получил небольшое мышечное повреждение, а участие обоих игроков в ответной встрече с «Баварией» (18 апреля) под вопросом.

Голкиперу Навасу был предоставлен отдых, в связи с чем он также не попал в число игроков, которые будут задействованы в матче со «Спортингом». Эту встречу из-за дисквалификации пропустит защитник Даниэль Карвахаль, а также травмированные Пепе и Рафаэль Варан.

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