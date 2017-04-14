Роналду, Бензема, Бэйл и Навас пропустят матч «Реала» с хихонским «Спортингом»

Бэйл пропустит встречу из-за проблем с икроножной мышцей, а Роналду и Бензема был предоставлен отдых после первого гостевого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:1). Ранее также сообщалось, что Роналду, как и Бэйл, получил небольшое мышечное повреждение, а участие обоих игроков в ответной встрече с «Баварией» (18 апреля) под вопросом.



Голкиперу Навасу был предоставлен отдых, в связи с чем он также не попал в число игроков, которые будут задействованы в матче со «Спортингом». Эту встречу из-за дисквалификации пропустит защитник Даниэль Карвахаль, а также травмированные Пепе и Рафаэль Варан.