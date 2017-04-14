Роналду, Бензема, Бэйл и Навас пропустят матч «Реала» с хихонским «Спортингом»
Голкипер Кейлор Навас и форварды «Реала» Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема не помогут своей команде в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании с хихонским «Спортингом», который состоится 15 апреля, сообщает Goal.
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Бэйл пропустит встречу
Голкиперу Навасу был предоставлен отдых, в связи с чем он также не попал в число игроков, которые будут задействованы в матче со «Спортингом». Эту встречу
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