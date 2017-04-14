Спасибо деду за победы! Берлускони передал «Милан» китайцам
80-летний Сильвио Берлускони продал «Милан» после трех десятков лет правления. Все к этому шло: в последние годы великий клуб даже перестал попадать в еврокубки. Возвращать
красно-черных к вершинам будет китаец Ли Юнхун. Уже в следующем сезоне новые владельцы рассчитывают завоевать путевку в Лигу чемпионов.
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ДВА ГОДА МУЧЕНИЙ
Свершилось! Сильвио Берлускони готов был продать «Милан» еще в начале 2015 года. Поначалу речь шла не о китайских, а о тайских покупателях. Бизнесмен Би Течаубол говорил о сделке как о свершившемся факте, заявлял о желании вернуть на тренерский пост Карло Анчелотти и приобрести Верратти.
Однако вскоре итальянская пресса сообщила о встрече Сильвио Берлускони с представителями некоего китайского консорциума, и новость эта якобы шокировала Течаубола, таец обиделся и от покупки отказался. К тому же позже выяснилось, что за красивыми словами потенциального покупателя скрывались пустые карманы.
Мыльная опера длилась два с лишним года. Слухи о скорой продаже
Накануне ноябрьского матча с «Интером» никто уже не сомневался, что это последнее дерби под руководством старика Сильвио. И, несмотря на неудачи последних лет, фанаты тепло попрощались с боссом: перед началом встречи вывесили гигантский баннер: довольный Берлускони смотрел с него на поле в окружении многочисленных кубков. Изображение было дополнено датами: «1986 — 2016»….
Но не
КИТАЙЦАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ ИЗ США
В итоге
Стоимость «Милана» составила в итоге 740 миллионов евро. Из них 220 миллионов пойдут на погашение накопившихся долгов, а еще 90 миллионов компания Берлускони Fininvest получит в качестве компенсации за ожидание. Ведь сделка откладывалась по вине покупателей.
Известный итальянский журналист Танкреди Палмиери пошутил, что без учета долгов «Милан» стоит столько же, сколько 3,5 Погба (летом прошлого года француз перешел из «Юве» в «МЮ» за 105 миллионов).
БЕРЛУСКОНИ УЖЕ НЕ ТЯНУЛ
В последние годы вместо громких трансферов клуб стал приглашать свободных агентов. И как следствие вместо больших побед «Милан» перестал попадать даже в Лигу Европы… В последний раз
8-е место в 2014-м, 10-е в 2015-м, 7-е в прошлом, зыбкое 6-е в текущем… Для болельщиков, которые привыкли к успехам, такие результаты — позор. И Берлускони, несомненно, это понимал.
Потому и стремился как можно скорее продать клуб. Все объяснимо: он больше не
— Мне больно расставаться с «Миланом», но современный футбол требует инвестиций, которые не способна гарантировать одна семья, — грустно отметил вчера Сильвио.
НО КАК ОН ТЯНУЛ РАНЬШЕ!
Берлускони занимал пост президента с 1986 года.
Восемь раз «Милан» становился при Сильвио чемпионом Италии. Пять (!) раз завоевал титул лучшего клуба Европы. Плюс брал Кубок и шесть Суперкубков страны, пять Суперкубков УЕФА, дважды победил в клубном чемпионате мира.
Команду за этот 31 год тренировали среди прочих Арриго Сакки, Фабио Капелло, Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Фатих Терим, Карло Анчелотти, Леонардо, Массимилиано Аллегри.
Капитанами «Милана» были Франко Барези, Паоло Мальдини, Массимо Амброзини, Риккардо Монтоливо.
Больше сотни голов забили за
За «Милан» играли Веа, Роналдо, Роналдинью, Бекхэм… Или взять состав случайного матча первой половины «нулевых»: Дида, Кафу, Неста, Мальдини, Костакурта, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Руй Кошта, Кака, Шевченко. Сплошь легенды!
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Новые владельцы во главе с Ли Юнхуном обещают вложить в «Милан» 350 миллионов евро в течение трех лет. Уже появились слухи, что летом к
Итальянская пресса оценивает личные активы Ли примерно в 500 миллионов евро. В Китае его бизнес связан с фосфатными рудниками и упаковками. По данным Forbes, Ли не входит даже в 400 самых богатых людей Поднебесной. В то время как состояние Берлускони — порядка 7 миллиардов евро… Тем не менее, на
— «Милан» всегда был в числе сильнейших клубов мира, завоевывал титулы, за него играли легендарные футболисты. Мы начинаем новую главу. С гордостью возлагаем на себя эту большую ответственность.
Пост генерального менеджера «Милана» занял Марко Фасоне, работавший ранее в «Ювентусе», «Наполи» и «Интере».
— Наша первоочередная задача — путевка в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона, — сообщил функционер. — О чемпионстве говорить рано — есть команды, которые объективно намного сильнее. Мы не собираемся устраивать революцию. В частности, полностью доверяем главному тренеру Монтелле. Еще одна важная цель — подписать новый контракт с прекрасным молодым вратарем Доннаруммой. Но можете не сомневаться: летом мы будем очень активны на рынке!
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