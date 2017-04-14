Спасибо деду за победы! Берлускони передал «Милан» китайцам

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ДВА ГОДА МУЧЕНИЙ

Свершилось! Сильвио Берлускони готов был продать «Милан» еще в начале 2015 года. Поначалу речь шла не о китайских, а о тайских покупателях. Бизнесмен Би Течаубол говорил о сделке как о свершившемся факте, заявлял о желании вернуть на тренерский пост Карло Анчелотти и приобрести Верратти.

Однако вскоре итальянская пресса сообщила о встрече Сильвио Берлускони с представителями некоего китайского консорциума, и новость эта якобы шокировала Течаубола, таец обиделся и от покупки отказался. К тому же позже выяснилось, что за красивыми словами потенциального покупателя скрывались пустые карманы.

Мыльная опера длилась два с лишним года. Слухи о скорой продаже кому-то еще регулярно сменялись новостями о срыве переговоров. Казалось, это не закончится никогда. Наконец, в августе 2016-го «Милан» объявил на своем официальном сайте, что 99,93 процента акций клуба выкупает китайская компания Sino-Europe Sports. Сделку должны были оформить к концу года.

Накануне ноябрьского матча с «Интером» никто уже не сомневался, что это последнее дерби под руководством старика Сильвио. И, несмотря на неудачи последних лет, фанаты тепло попрощались с боссом: перед началом встречи вывесили гигантский баннер: довольный Берлускони смотрел с него на поле в окружении многочисленных кубков. Изображение было дополнено датами: «1986 — 2016»….

Но не тут-то было! Дату оформления сделки снова раз за разом переносили. У китайцев возникли финансовые сложности, они предлагали Берлускони выплатить сумму в рассрочку, но дедушка был непреклонен и требовал выполнений первоначальных договоренностей.

КИТАЙЦАМ ПОНАДОБИЛАСЬ ПОМОЩЬ ИЗ США

В итоге Sino-Europe Sports пришлось изрядно посуетиться. Сегодня компания даже называется по-другому, «по-милански»: Rossoneri Sport Investment Lux. А для обеспечения необходимых средств китайцы обратились за помощью к американскому инвестиционному фонду.

Стоимость «Милана» составила в итоге 740 миллионов евро. Из них 220 миллионов пойдут на погашение накопившихся долгов, а еще 90 миллионов компания Берлускони Fininvest получит в качестве компенсации за ожидание. Ведь сделка откладывалась по вине покупателей.

Известный итальянский журналист Танкреди Палмиери пошутил, что без учета долгов «Милан» стоит столько же, сколько 3,5 Погба (летом прошлого года француз перешел из «Юве» в «МЮ» за 105 миллионов).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Maldini: "Thanks for everything great president!! Milan always in my heart" <a href="https://t.co/Awn0Aq6l2h">pic.twitter.com/Awn0Aq6l2h</a></p>— Milan Fans (@MilanEye) <a href="https://twitter.com/MilanEye/status/852663589789892612">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

БЕРЛУСКОНИ УЖЕ НЕ ТЯНУЛ

В последние годы вместо громких трансферов клуб стал приглашать свободных агентов. И как следствие вместо больших побед «Милан» перестал попадать даже в Лигу Европы… В последний раз красно-черные выступали на международной арене весной 2014-го, когда в 1/8 финала Лиги чемпионов уступили «Атлетико» по сумме двух встреч 1:5….

8-е место в 2014-м, 10-е в 2015-м, 7-е в прошлом, зыбкое 6-е в текущем… Для болельщиков, которые привыкли к успехам, такие результаты — позор. И Берлускони, несомненно, это понимал.

Потому и стремился как можно скорее продать клуб. Все объяснимо: он больше не премьер-министр Италии, не самый могущественный человек в стране. Да и возраст не спрячешь за омолаживающими процедурами.

— Мне больно расставаться с «Миланом», но современный футбол требует инвестиций, которые не способна гарантировать одна семья, — грустно отметил вчера Сильвио.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">L' uomo che ha scritto la storia del Milan ed ha iniziato la mia! Grazie Presidente.<br>AP <a href="https://t.co/a8ohAYw2uN">pic.twitter.com/a8ohAYw2uN</a></p>— Andrea Pirlo (@Pirlo_official) <a href="https://twitter.com/Pirlo_official/status/852859147322368000">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НО КАК ОН ТЯНУЛ РАНЬШЕ!

Берлускони занимал пост президента с 1986 года. Красно-черные взяли за эти годы почти три десятка трофеев!

Восемь раз «Милан» становился при Сильвио чемпионом Италии. Пять (!) раз завоевал титул лучшего клуба Европы. Плюс брал Кубок и шесть Суперкубков страны, пять Суперкубков УЕФА, дважды победил в клубном чемпионате мира.

Команду за этот 31 год тренировали среди прочих Арриго Сакки, Фабио Капелло, Альберто Дзаккерони, Чезаре Мальдини, Фатих Терим, Карло Анчелотти, Леонардо, Массимилиано Аллегри.

Капитанами «Милана» были Франко Барези, Паоло Мальдини, Массимо Амброзини, Риккардо Монтоливо.

Больше сотни голов забили за красно-черных Кака, Филиппо Индзаги, Марко ван Бастен, и, конечно, Андрей Шевченко….

За «Милан» играли Веа, Роналдо, Роналдинью, Бекхэм… Или взять состав случайного матча первой половины «нулевых»: Дида, Кафу, Неста, Мальдини, Костакурта, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Руй Кошта, Кака, Шевченко. Сплошь легенды!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Essere stato scelto dal Presidente Berlusconi è stato un grande onore! Grazie di tutto! <a href="https://twitter.com/acmilan">@acmilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ForzaMilan?src=hash">#ForzaMilan</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/seriea?src=hash">#seriea</a> <a href="https://t.co/8oWr9TLAiV">pic.twitter.com/8oWr9TLAiV</a></p>— GLapadula (@G_Lapadula) <a href="https://twitter.com/G_Lapadula/status/852867784488996864">14 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Новые владельцы во главе с Ли Юнхуном обещают вложить в «Милан» 350 миллионов евро в течение трех лет. Уже появились слухи, что летом к красно-черным присоединится Пьер-Эмерик Обамеянг из дортмундской «Боруссии».

Итальянская пресса оценивает личные активы Ли примерно в 500 миллионов евро. В Китае его бизнес связан с фосфатными рудниками и упаковками. По данным Forbes, Ли не входит даже в 400 самых богатых людей Поднебесной. В то время как состояние Берлускони — порядка 7 миллиардов евро… Тем не менее, на пресс-конференции в пятницу Ли Юнхун.был полон амбиций:

— «Милан» всегда был в числе сильнейших клубов мира, завоевывал титулы, за него играли легендарные футболисты. Мы начинаем новую главу. С гордостью возлагаем на себя эту большую ответственность.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Former Milan president Silvio Berlusconi and current Milan president Yonghong Li.<br><br>What a picture. <a href="https://t.co/wsiRwfYg9R">pic.twitter.com/wsiRwfYg9R</a></p>— TheMilanBible (@TheMilanBible) <a href="https://twitter.com/TheMilanBible/status/852612485718745088">13 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Пост генерального менеджера «Милана» занял Марко Фасоне, работавший ранее в «Ювентусе», «Наполи» и «Интере».

— Наша первоочередная задача — путевка в Лигу чемпионов по итогам следующего сезона, — сообщил функционер. — О чемпионстве говорить рано — есть команды, которые объективно намного сильнее. Мы не собираемся устраивать революцию. В частности, полностью доверяем главному тренеру Монтелле. Еще одна важная цель — подписать новый контракт с прекрасным молодым вратарем Доннаруммой. Но можете не сомневаться: летом мы будем очень активны на рынке!