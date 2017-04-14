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14 апреля 2017, 19:07 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Кристал Пэлас» ищет спонсоров в России

«Кристал Пэлас» надеется заключить контракты со спонсорами из России. Об этом сообщил глава департамента по бизнес-развитию и спонсорству английского клуба Джек Джонстон, выступавший перед слушателями факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.

При этом он не стал называть имена вероятных новых партнеров.

— Летом, возможно, что-то узнаете, — сказал Джонстон. — Надеемся, что скоро появятся спонсоры и в России.

По данным «СЭ», лондонцы ведут переговоры с российской авиакомпанией.

«Кристал Пэлас» занимает 16-е место в английской премьер-лиге. В последних шести матчах чемпионата команда одержала пять побед, переиграв «Челси» (2:1) и «Арсенал» (3:0). «Орлы» всеми силами стараются остаться в высшем дивизионе. В противном случае клуб понесет значительные убытки.

— В каждом нашем коммерческом контракте есть оговорка на случай вылета: либо сотрудничество полностью сворачивается, либо спонсорство сокращается на 50 процентов, — признался Джонстон.

Кристал Пэлас
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