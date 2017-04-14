«Кристал Пэлас» ищет спонсоров в России
«Кристал Пэлас» надеется заключить контракты со спонсорами из России. Об этом сообщил глава департамента по
бизнес-развитию и спонсорству английского клуба Джек Джонстон, выступавший перед слушателями факультета «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.
При этом он не стал называть имена вероятных новых партнеров.
— Летом, возможно,
По данным «СЭ», лондонцы ведут переговоры с российской авиакомпанией.
«Кристал Пэлас» занимает 16-е место в английской
— В каждом нашем коммерческом контракте есть оговорка на случай вылета: либо сотрудничество полностью сворачивается, либо спонсорство сокращается на 50 процентов, — признался Джонстон.
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