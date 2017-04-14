Футболист «Манчестер Юнайтед» Мата пропустит остаток сезона

28-летний испанский игрок жаловался на боли в паху, в марте ему была сделана операция.

Отвечая на вопрос, когда восстановится Мата, Моуринью ответил: «Конец мая. Фил Джонс и Крис Смоллинг — середина мая».

За три года, в течение которых Мата выступает за МЮ, он не пропустил ни одного матча команды из-за травмы.

Последний тур чемпионата Англии пройдет 21 мая.