Во все тяжкие. Игрок «Тихуаны» пытался провезти в США 22 кг метамфетамина
Защитник мексиканской «Тихуаны» Даниэль Гомес попался с 22 килограммами наркотиков. Спортсмен арестован на границе с США.
Тяжела жизнь мексиканского футболиста. Играешь себе за «Тихуану», причем за ее дублирующий состав, а в свободное от футбола время приторговываешь запрещенными веществами. Это произошло с защитником Даниэлем Гомесом, который попался на границе между Мексикой и США.
Практика пограничного обыска автомобиля на границе с Мексикой — можно сказать обязательная процедура для американцев. А так как Гомес далеко не звезда, американские пограничники в лицо его и знать не знают. Вот и обыскали автомобиль.
А там, ну
Запаску распилили и нашли пакетики с кристаллическим веществом. Моментальный анализ показал, что это метамфетамин. Так футболист и попался.
«Выйти из машины!», «Лечь лицом вниз!», «Все что вы скажете, может быть использовано против вас в суде» — наверное, примерно так арестовывали контрабандиста Гомеса. После дальнейшего осмотра авто, в панелях транспортного средства нашли еще 11 пакетиков наркотика.
На данный момент Даниэль Гомес находится в одном из следственных изоляторов Калифорнии, где ждет окончания судебных разбирательств. Согласно законам штата, Гомесу грозит не менее трех лет лишения свободы.
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